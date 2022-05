Publicado 27/05/2022 18:58 | Atualizado 27/05/2022 19:06

Rio - O técnico Paulo Sousa marcou presença na partida da equipe sub-20 do Flamengo contra o Resende, na tarde desta sexta-feira, na Gávea, e protagonizou uma cena curiosa. O treinador acompanhou o duelo em cima de um andaime, sentado em uma cadeira de plástico, em uma espécie de arquibancada improvisada.

Após a partida, o treinador falou sobre sua intenção de utilizar os mais jovens no time principal.

"A integração deve ser feita num melhor procedimento, para fazer uma ponte mais curta entre o futebol de base e o profissional. É integrar, ter o mesmo conhecimento, integrar jogadores que estão em processo de transição, para que eles elevem a tomada de decisão, percepção, análise… porque a velocidade do futebol profissional é totalmente diferente. Por isso, podemos ajudá-los a fazer essa ponte para que eles se integrem de forma mais rápida", disse à FlaTV.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 18h, no clássico contra o Fluminense, no Maracanã.