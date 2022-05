Vidal - Divulgação

Publicado 27/05/2022 16:05

Rio - O volante chileno Arturo Vidal já deixou claro que deseja voltar para o futebol sul-americano e defender o Flamengo. No entanto, de acordo com informações do jornalista Thiago Asmar, a proposta de um grande clube do futebol europeu pode fazer com que o meia não atue pelo Rubro-Negro.

Asmar, que é jornalista da Jovem Pan, afirmou que a informação foi dada por uma pessoa próxima de Vidal. No entanto, uma proposta de um gigante europeu pelo jogador é improvável, já que o chileno tem idade avançada e não teve uma temporada de muito brilho pela Inter de Milão.

O meia é considerado um dos maiores jogadores chilenos da história. Com um vasto currículo no futebol europeu, Vidal defendeu equipes importantes como Juventus, Barcelona, Bayern e Inter de Milão.