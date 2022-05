Oitavas de final da Libertadores - Reprodução / Twitter Conmebol

27/05/2022

Rio - O Flamengo terá o Tolima, da Colômbia, pela frente nas oitavas de final da Libertadores. O adversário considerado de nível médio não gerou grandes preocupações nos Rubro-Negro, porém, caso avance de fase, o clube carioca deverá ter equipes muito complicadas em seu caminho até chegar em uma possível final da Libertadores, que será disputada no Equador em 2022.

Já nas quartas de final, caso se classifique, a equipe carioca vai enfrentar o gigante sul-americano. O adversário será o vencedor do duelo entre Boca Juniors e Corinthians. Avançando até a semifinal, o Rubro-Negro terá um adversário argentino pela frente. O mais difícil deles é o River Plate, que disputou a final de 2019 contra o Flamengo, e que sob o comando de Gallardo vive grande momento na temporada.

Caso consiga se classificar para a final, o Flamengo poderá ter pela frente grandes equipes da América do Sul como Palmeiras e Atlético-MG. Além do tradicional Estuadiantes, da Argentina, que tem quatro títulos da principal competição de clubes do continente.

O cenário de 2022 é bem diferente do que o Flamengo encarou no ano passado. Para chegar até a final do torneio contra o Palmeiras, a equipe então comandada por Renato Gaúcho passou por Defensa y Justicia, Olimpia e Barcelona, de Guayaquil. Na decisão, o Rubro-Negro acabou perdendo para o Alviverde.