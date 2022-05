Hugo Souza - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/05/2022 15:19 | Atualizado 27/05/2022 15:20

Rio - O goleiro titular do Flamengo para o clássico contra o Fluminense, no próximo domingo, no Maracanã, seguirá sendo um mistério até momentos antes do jogo. Segundo o site "GE", o técnico Paulo Sousa não deu qualquer indício nos últimos dias se irá manter o contestado Hugo Souza, que colecionou diversas falhas nas últimas partidas, ou se dará uma chance ao garoto Matheus Cunha.

Após a partida contra o Sporting Cristal-PER, na última terça, Paulo Sousa minimizou a nova falha de Hugo, mas em nenhum momento garantiu que ele será mantido no gol do Flamengo. A postura do treinador foi diferente da que teve após o jogo contra o Ceará, quando bancou que não sacaria o camisa 45 do time.

Outra dúvida sobre a escalação é no meio-campo. Ainda não se sabe se o Rubro-Negro repetirá o esquema que adotou contra o Cristal, com apenas um volante, ou se João Gomes será escalado ao lado de Willian Arão.

A provável escalação do Flamengo tem Hugo (Matheus Cunha), Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; Willian Arão e João Gomes (Andreas Pereira); Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabriel.