Torcida do Flamengo - Paula Reis/Flamengo

Publicado 27/05/2022 17:31

Rio - Mesmo estando em má fase no Campeonato Brasileiro, o Flamengo deverá ter grande apoio no duelo com o Fluminense, no próximo domingo (29), no Maracanã. Os ingressos para o Setor Norte, que são destinados apenas para os rubro-negros, estão esgotados desde o começo da tarde desta sexta-feira (27).

Por outro lado, os torcedores do Fluminense seguem com ingressos à disposição para o Setor Sul. Além disso, Oeste e Maracanã Mais ainda possuem bilhetes disponíveis para compra. Este último, inclusive, conta com serviço de buffet de comidas e bebidas não alcoólicas.

O quarto Fla-Flu da temporada é de extrema importância para o Rubro-Negro, que não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Bastante contestado, o técnico Paulo Sousa tenta dar a volta por cima e permanecer no comando da equipe. Atualmente, o Flamengo está na 14ª colocação, com nove pontos conquistados.