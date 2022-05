Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

27/05/2022

Rio - O meia João Gomes, de 21 anos, é um dos principais jogadores do Flamengo na temporada. Valorizado por Paulo Sousa, o jovem vem atraindo interesse de clubes europeus. De acordo com informações do Julio Miguel Neto, o Manchester United irá enviar ao Brasil alguns representantes para observar o atleta.

Além do clube inglês, o Atlético de Madrid, da Espanha, também aparece como um possível interessado em João Gomes. Segundo o jornalista turco Ekrem Konur, a equipe de Simeone deverá fazer uma proposta oficial pelo jovem na abertura da próxima janela de transferências.

João Gomes fez sua estreia como profissional pelo Flamengo em 2020. Ao todo, o volante entrou em campo em 87 partidas, marcou três gols e deu três assistências com a camisa do clube carioca.