Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 27/05/2022 11:40

Rio - Desde que chegou ao Flamengo, em janeiro deste ano, Paulo Sousa manifestou interesse na contratação de, pelo menos, um volante. Com isso, a diretoria rubro-negra tentou fechar com Thiago Mentes, do Lyon, mas o time francês não facilitou na época. Agora, o clube carioca pretende tentar novamente e fazer uma investida no meio-campista.

Segundo informação dada primeiramente pelo jornalista Julio Miguel Neto, o Flamengo vai apresentar uma proposta de compra por Thiago Mendes, no valor de 6 milhões de euros (cerca de R$ 30,6 milhões na cotação atual). O intuito dos dirigentes é de adquirir o jogador em definitivo. E, caso consiga fechar com o volante, o vínculo seria até dezembro de 2024.

Thiago Mendes possui contrato com o Lyon até 30 de junho de 2023 e, por isso, o clube não deve dificultar as tratativas com o Flamengo, uma vez que pode lucrar com o atleta fazendo negócio na próxima janela de transferência. Por isso, o Rubro-Negro estaria confiante na contratação do atleta desta vez.

Na atual temporada, o jogador de 30 anos, atuou em 37 partidas, marcou um gol e deu uma assistência no time francês. Além de meio-campista, Thiago Mendes é visto como versátil, uma vez que vinha atuando como zagueiro na equipe francesa, e também pode jogar como primeiro e segundo volante. O diferencial também se dá por poder, ainda, ser utilizado como uma espécie de meia pala direita.