Jorge Jesus - Gilvan de Souza

Publicado 26/05/2022 19:55

Através das redes sociais, torcedores do Flamengo têm se mobilizado para um protesto em frente à sede da Gávea às 10h deste domingo, dia do clássico contra o Fluminense, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Um cartaz virtual pede as saídas de dirigentes, Paulo Sousa e a volta de Jorge Jesus.



"Respeitem um dos maiores treinadores da história do Flamengo! #VoltaJJ", diz a arte do protesto.



Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor executivo do clube, estão com os seus rostos estampados, assim como o do Paulo Sousa, no cartaz.

O protesto passou a ganhar mais força nas redes sociais após circular a notícia de que o presidente Rodolfo Landim, e o vice geral e jurídico, Rodrigo Dunshee de Abranches, estão em Paris, onde vão assistir à decisão da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Real Madrid, sábado, às 16h (Brasília). A dupla está a convite da Adidas, fornecedora de material esportivo do Fla.

Acompanhar a final da maior competição europeia não é novidade para Landim. Desde que assumiu a presidência do Flamengo, em 2019, o mandatário assistiu à partida no estádio, a convite da Uefa. Inclusive a contratação de Jorge Jesus foi anunciada no mesmo dia em que o Liverpool bateu o Tottenham, por 2 a 0, na decisão da Liga dos Campeões do mesmo ano.