26/05/2022

Rio - Extremamente pressionado no Flamengo, o goleiro Hugo Souza poderá ser negociado pelo clube carioca. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Rubro-Negro liberou intermediários para viajarem para a Europa em busca de uma negociação para a transferência do jovem, de 23 anos.

Revelado na base do Flamengo, o goleiro surgiu muito bem em 2020. Na atual temporada, Hugo Souza se tornou titular com a chegada de Paulo Sousa. Após momentos de altos e baixos no Carioca, o jovem emplacou uma sequência de falhas nos últimos jogos contra Botafogo, Ceará e Sporting Cristal. Com isso, a pressão dos torcedores aumentou muito.

Apesar de contar com o apoio do treinador português, o entendimento é de que a pressão sobre o jovem é muito intensa. Segundo o site, os intermediários viajaram para a Europa e tentam uma negociação com clubes da Bélgica, Espanha, França, Itália e Portugal.

O jovem já recebeu sondagens do Ajax, da Holanda, que chegou a enviar representantes para acompanhar Hugo Souza no Brasil. Porém, nenhuma oferta chegou ao Flamengo. O goleiro tem contrato até o fim de 2025 e sua multa rescisória é de 70 milhões de euros (R$ 360 milhões, pela cotação atual). Porém, o fraco rendimento com a camisa rubro-negra deve dificultar a chegada de uma oferta financeiramente vantajosa para o clube.