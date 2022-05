Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/05/2022 09:00 | Atualizado 26/05/2022 09:08

Rio - Nomes fortes do futebol do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel vem sendo pressionados pelo momento conturbado que o clube carioca vive. Com isso, a possível contratação de Leonardo para assumir uma função no Rubro-Negro foi levantada pelo portal "Diário do Fla". E de acordo com informações do canal do YouTube de Gustavo Henrique Dando Choque, o presidente Rodolfo Landim irá para Paris nos próximos dias e uma oferta ao brasileiro poderá ser feita.

Leonardo está de saída do PSG, o clube está optando por uma verdadeira faxina no futebol. De acordo com informações do jornalista, o tetracampeão teria topado ouvir a proposta do Flamengo. Landim irá embarcar para Paris para assistir a final da Liga dos Campeões que acontece neste sábado entre Real Madrid e Liverpool. Na França, o presidente do Rubro-Negro teria um encontro agendado com o dirigente.

A possível chegada de Leonardo seria para assumir o cargo de diretor de futebol do clube carioca. Porém, a sua contratação não implicaria necessariamente na saída de Bruno Spindel. Existiria a possibilidade da contratação do tetracampeão ser para reforçar ainda mais a atual cúpula de futebol do Flamengo.