Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Paulo SousaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/05/2022 13:15

Rio - Apesar de ter chegado no Flamengo no início do ano, Marinho estaria sendo monitorado por outro clube. Em publicação feita pelo "Central da bola", o São Paulo vigia a situação do atacante, que não tem tido muito espaço no time de Paulo Sousa. Segundo o veículo, a intenção do Tricolor paulista é ter o jogador por empréstimo.

“São Paulo monitora insatisfação do atacante Marinho no Flamengo e analisa possibilidade de avançar com proposta nos próximos dias pelo jogador. Tentativa, se ocorrer, será por empréstimo”, diz a publicação.

No entanto, em entrevista recente ao "Canal do Nicola", Muricy Ramalho, coordenador de futebol do São Paulo, negou que o clube estaria interessado em Marinho.

Apesar de ter atuado em 18 partidas pelo Flamengo, Marinho soma apenas, ao total, 709 minutos em campo, que em média correspondem a menos de oito jogos completos. Além disso, o atacante só teve três participações em gols, sendo duas assistências e uma bola na rede.