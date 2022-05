Hugo Souza - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/05/2022 19:20 | Atualizado 25/05/2022 19:28

Rio - O Flamengo venceu o Sporting Cristal e terminou sua participação na fase de grupos da Libertadores com mais uma vitória, porém, o destaque da partida foi novamente Hugo Souza, que voltou a falhar em um gol do adversário do Rubro-Negro. O pentacampeão Vampeta elogiou as qualidades do goleiro, mas afirmou que o jovem precisa mudar de ares.

"O torcedor não quer saber disso [confiança]. Eu estava vendo agora o Dida comemorando o título italiano, é o preparador de goleiros do Milan. E eu quando vi o Hugo imaginei que surgiria ali um novo Dida. Pior é que não dá mais, para o torcedor pode fazer dez defesas maravilhosas, se num jogo falhar vai pegar no pé. Eu acho que ele tem tudo para dar certo, mas não no Flamengo, vai ser emprestado", disse em participação na Jovem Pan Esportes.

Hugo Souza, de 23 anos, surgiu como uma grande promessa em 2020, mas não vem bem na atual temporada. Paulo Sousa, no entanto, segue bancando o jovem como titular da equipe carioca na atual temporada.