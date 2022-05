Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/05/2022 16:29

Rio - Joel Santana fez duras críticas ao trabalho de Paulo Sousa no Flamengo. Em entrevista ao "GE" nesta quinta-feira, o treinador afirmou que o trabalho do português é fraco e apontou alguns erros cometidos por ele no comando do Rubro-Negro.

“Ele é fraco, substitui mal, escala mal. A peteca vai cair. A torcida está muito brava. O trabalho dele não é bom, essa é que a verdade. Esse time do Flamengo estar depois do décimo colocado é impossível. Não desmerecendo o Carioca, perder da forma que perdeu é ridículo. O Flamengo vai explodir a qualquer momento, conheço o Flamengo, eu entrei na época que o Flamengo não podia cair, não nessa que está hoje”, afirmou.

Joel também saiu em defesa de Renato Gaúcho, que deixou o Flamengo no ano passado após perder a Libertadores para o Palmeiras.

“(…) Quase mataram o Renato. Ele tomou um gol que a culpa não foi dele. Eu estava lá, fui assistir o jogo. Eu estava lá. O garoto deu azar, foi querer dominar, dominou mal, mas foi muito infantil. Os caras jogaram no erro do Flamengo e conseguiram. Quase mataram o Renato (…)", disse Joel.