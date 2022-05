Haaland aparece vestindo camisa do Flamengo - Reprodução

Publicado 26/05/2022 14:25

Rio - Reforço do Manchester City para a próxima temporada, o atacante Haaland apareceu em uma foto vestindo a camisa do Flamengo. O registro, ao lado do jornalista Patrick Berger, aconteceu durante as férias do norueguês na Espanha.

Recentemente, ele admitiu em entrevista à TNT Sports que conhece algumas equipes no Brasil e chegou a citar Gabigol.

“Sim, conheço alguns times, já joguei com alguns brasileiros na Noruega, no Salzburg. Conheço o Santos, São Paulo… Não sei, Corinthians… Fluminense. Não sou muito bom em português, mas conheço alguns times”, afirmou.

“Ah, o jogador do Flamengo!”, disse o atacante ao ver uma placa semelhante a que Gabigol utilizava para comemorar gols.