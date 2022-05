Arrascaeta durante treino no Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 26/05/2022 18:22 | Atualizado 26/05/2022 18:30

Diferentemente de Filipe Luís, Arrascaeta não treinou com o grupo na manhã desta quinta-feira, dia da reapresentação do elenco do Flamengo, no Ninho do Urubu. O uruguaio realizou apenas atividades leves com o preparador físico Luís Sala, no gramado. Naturalmente, preocupa para o clássico com o Fluminense, neste domingo, no Maracanã.

Na atividade desta manhã, além da já informada volta de Filipe Luís aos treinos com o restante do plantel (pela primeira vez após sofrer lesão na panturrilha), Santos também apareceu no gramado. Mas o goleiro, que se recupera de uma lesão grau 2 no quadríceps da coxa, deu apenas uma corrida no campo. Segue o seu processo de atividades na academia, com previsão de voltar aos jogos somente em meados de junho.

Ainda sobre Arrascaeta, o uruguaio tem viagem prevista para o dia 30. Ele foi convocado pela seleção uruguaia para realizar amistosos na próxima Data Fifa. Desfalcará o Fla contra Fortaleza, Red Bull Bragantino e Internacional - todos jogos pelo Campeonato Brasileiro.



E o Flamengo ainda terá o treino de sexta e sábado para definir quem irá a campo no Fla-Flu e reavaliar Filipe Luís e Arrascaeta, sobretudo. Vitinho retorna, por sua vez. O clássico será realizado às 18h deste domingo, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão.