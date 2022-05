Conversa entre Paulo Sousa e Pedro ajudaram a recuperar boa fase no Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 28/05/2022 13:37

Rio - A participação da comissão técnica do Flamengo pode ter feito a diferença na recuperação da boa fase de Pedro. Nas últimas seis partidas, o atacante rubro-negro marcou cinco gols. De acordo com o portal "UOL", Paulo Sousa procurou o jogador de 24 anos para diversas conversas. Na ocasião, o treinador português aconselhou mudança na movimentação e adaptação ao jogo.

Admirador do futebol de Pedro, Paulo Sousa chegou a indicar o atacante ao Bordeaux, da França. No entanto, o jogador acabou assinando com a Fiorentina, da Itália, após ser vendido pelo Fluminense.

Antes do jogo contra o Athletico-PR, Paulo Sousa escalou Pedro na equipe titular e fez questão do jogador entender que seria mais utilizado no time rubro-negro. A partir daí, o atacante passou a receber mais oportunidades. Na partida contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil, o atleta foi um dos destaques.

Após ter sido eleito o melhor em campo no jogo contra o Sporting Cristal, pela Libertadores, Pedro desabafou sobre a má fase no Flamengo e afirmou que procurou fortalecer a parte mental durante a oscilação.

"Passei por um momento delicado, onde mentalmente não estava bem. Pude parar, analisar e voltar a ser quem eu era antes, sempre feliz no dia a dia, tive uma conversa com o Mister que foi muito boa, positiva para eu voltar a trabalhar firme", disse Pedro.

"Percebi evolução nos treinos, o resultado dos treinos vem para os jogos, pude fazer gols, jogar bem, ser feliz no Flamengo. Cabeça tem que estar bem, se a cabeça tiver boa, as coisas vão fluindo. Pude voltar a ter um bom momento e evoluir a cada nos treinos e jogos", completou