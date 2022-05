Marcos Braz - Divulgação

29/05/2022

Rio - Revelado na base do Coritiba, e um dos destaques da equipe desde o ano passado, Igor Paixão entrou na mira do Flamengo. Em entrevista ao portal "GE", o presidente Juarez Moraes e Silva e o vice Glenn Stenger, revelaram uma consulta do Rubro-negro pelo atacante de 21 anos. No entanto, a tendência é de que o jogador permaneça até o final desta temporada.

"Tem algo que eu particularmente não gosto, desse estereótipo de que vai ser a maior negociação da história do Coritiba. Não sei. Como o presidente disse, se acontecer, e quando acontecer, vai ser a melhor para o Coritiba. A intenção é que o Paixão fique conosco até o final do ano, desportivamente entregando. Se por acaso chegar uma proposta, tem janela, ninguém pode impedir um clube europeu de vir atrás ele. O mercado brasileiro não tem condições de tirar o Igor, isso é bem claro para gente. E todos tem que saber a diferença entre proposta e sondagem", afirmou o vice-presidente Glenn Stenger.

"Todo mundo quer saber as condições do Igor Paixão, no mercado brasileiro alguns times de ponta perguntaram, o Flamengo foi um deles. Anos luz de distância de ter feito proposta, isso não aconteceu. Nós somos muito próximos aos empresários do Igor Paixão para que tudo seja sempre bem alinhado e tratado. Tivemos clubes de ponta do mercado europeu que tivemos consultados que andaram, por exemplo, mas os valores não chegaram perto dos patamares para uma venda”, completou.