Andreas PereiraAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/05/2022 11:00

Rio - Além de Hugo Souza, a vitória do Flamengo foi muito especial para Andreas Pereira. O meia teve participação importante na partida com um gol e uma assistência. Ao fim da partida, o técnico Paulo Sousa afirmou que pediu a permanência em definitivo do jogador que pertence ao Manchester United.

"De todos aqueles que nós temos, gostaria que tivesse essa continuidade que já deixei expressa (renovação de contrato). Claro que não depende só de nós, depende do jogador, do clube", afirmou.

Andreas Pereira está emprestado ao Flamengo até julho. A sua permanência em definitiva é incerta. Marcado pela falha na final da Libertadores, o meia fez contra o Fluminense a sua melhor partida em 2022 vestindo a camisa do clube carioca.