Ninho do Urubu - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/05/2022 12:26

Rio - O Flamengo lançou a primeira unidade da Escola de Esportes com foco em modalidades olímpicas, em Campos dos Afonsos, no Clube dos Sargentos, no Rio de Janeiro. A fim de manter o empenho na formação de atletas e cidadãos, a franquia contemplará o vôlei neste primeiro momento, mas pretende oferecer aulas de basquete e natação, tradicionais e multicampeões no Rubro-Negro. A informação é do site oficial do Flamengo.

"Além de todo um lado esportivo e social do projeto , ele será também uma nova e importante fonte de receita para os nossos esportes olímpicos O Flamengo tem uma enorme tradição de servir às seleções brasileiras de diversos esportes olímpicos em todas as modalidades que disputamos . São nomes que fizeram e fazem parte da história brasileira nas Olimpíadas, com como Rebeca Andrade e Isaquias Queiroz, para citar os casos mais recentes. Honrando nossa posição de clube formador e campeão, vamos difundir a marca dos esportes olímpicos do Flamengo pelo Brasil afora", disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do clube.

Em celebração, o vice-presidente de Esportes Olímpicos do clube, Guilherme Kroll, engrandeceu a potência que o Flamengo possui em modalidades além do futebol e enfatizou o significado e o papel social da proposta.

"O Flamengo é uma potência olímpica e estamos muito orgulhosos de ver este projeto tomar forma após dois anos de estudos e estruturação da Escola de Esportes para fora dos muros da Gávea. Sabemos do nosso papel social como clube formador e temos certeza de que as turmas também serão um verdadeiro celeiro de talentos que poderão orgulhar a Nação Rubro-Negra e o nosso país. Vamos levar nossa metodologia, notoriamente campeã, para todo canto do Brasil", concluiu Kroll.