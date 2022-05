Everton Cebolinha - Reprodução

Publicado 31/05/2022 15:53

Rio - O Flamengo busca a contratação de um atacante para o segundo semestre e o reforço pode ser um velho sonho do Rubro-Negro. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o clube carioca avalia fazer uma nova investida pela contratação de Everton Cebolinha, jogador do Benfica.

De acordo com informações do site, a chegada do técnico Roger Schmidt fez o brasileiro ser considerado fora dos planos para o Benfica. No entendimento do treinador, o atleta pode ser uma boa "moeda de troca" para o clube de Lisboa. Com isso, a saída do atacante na janela de transferências é provável.

O nome do ex-jogador do Grêmio seria uma unanimidade entre a cúpula do futebol do Flamengo e a comissão técnica do clube. Paulo Sousa, inclusive, seria grande entusiasta da chegada do atacante. A ideia do Rubro-Negro é propor um empréstimo, nos mesmos moldes de Ayrton Lucas, com o clube carioca pagando apenas seus vencimentos, e tendo opção de compra ao fim do vínculo.



Além disso, a diretoria rubro-negra pretende estabelecer uma cláusula de opção de compra dos direitos econômicos com valor fixado ao fim do contrato. Contudo, os números ainda são debatidos internamente por questão de estratégia de mercado.

A negociação poderá ser intermediada por Giuliano Bertolucci, maior parceiro do Flamengo na Europa. De acordo com o "Torcedores.com", um clube da Arábia Saudita tentou contratar o jogador por empréstimo, com opção de compra ao fim do contrato, mas o Benfica descartou a proposta.

Atlético-MG, Corinthians e Palmeiras já teriam feito um contato informal, mas nenhum clube teria formalizado uma proposta por Cebolinha. Além destes clubes, o Botafogo também pode entrar na briga pelo atacante, que chegou a ser ventilado no Alvinegro, logo que John Textor assumiu o controle do futebol do Glorioso. Everton Cebolinha tem contrato com o Benfica até junho de 2025. A multa rescisória está fixada em 150 milhões de euros (R$ 768,4 milhões, pela cotação atual).