Matheus Thuler retornará ao Rio de Janeiro neste final de semana - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 20/05/2022 16:02

Rio - Após passagem de um ano na Europa, o zagueiro Matheus Thuler está de volta ao Flamengo. O atleta, que foi emprestado ao Montpellier, da França, desembarca neste final de semana no Aeroporto do Galeão, para passar férias. Isto porque, Thuler só estará a disposição do técnico Paulo Sousa em julho, quando reabre a janela de transferências. A informação é da jornalista Raisa Simplicio, do "GOAL".

O atleta, de 23 anos, se reunirá com a diretoria do Flamengo em breve para poder discutir seu futuro. A equipe francesa poderia exercer a opção de compra do defensor, mas passa por grandes dificuldades financeiras, fazendo com que o atleta retornasse ao seu clube de origem.

Pelo Montpellier, Thuler entrou em campo em 18 oportunidades, tendo, inclusive, enfrentado alguns de seus ex-companheiros de equipe, como Gerson e Lucas Paquetá.

No Flamengo, Matheus Thuler fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019, além do Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana de 2020. Cria da base do clube, o zagueiro já defendeu o manto Rubro-Negro em 31 oportunidades, e marcou dois gols: Contra o Palmeiras, no Brasileirão de 2018, e contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, na fase de grupos da Libertadores de 2020.