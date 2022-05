Torcida do Flamengo - Paula Reis/Flamengo

Torcida do FlamengoPaula Reis/Flamengo

Publicado 20/05/2022 15:08

Rio - Em meio a uma grande crise nos bastidores, o Flamengo terá grande público no Maracanã para o duelo contra o Goiás, no próximo sábado (21). Até o começo da tarde desta sexta-feira (20), mais de 40 mil ingressos haviam sido vendidos para o confronto contra o Clube Esmeraldino.

Os setores Norte e Leste Inferior, inclusive, já estão esgotados para o duelo. Restam apenas entradas para os setores Sul, Oeste Inferior, Leste Superior, Maracanã Mais e Sul B, que é destinado apenas para os torcedores da equipe visitante.

Confira os valores dos ingressos para o duelo do Flamengo com o Goiás:

Norte (ESGOTADO)



Sócio-torcedor: R$24,00

Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)



Sul



Sócio-torcedor: R$24,00

Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)



Leste Superior



Sócio-torcedor: R$24,00

Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)



Leste Inferior (ESGOTADO)



Sócio-torcedor: R$36,00

Público Geral: R$90,00 (meia R$45,00)



Oeste Inferior



Sócio-torcedor: R$36,00

Público Geral: R$90,00 (meia R$45,00)



Maracanã Mais (Setor com serviço de buffet de comidas e bebidas)



Sócio-torcedor: R$165,00

Público Geral: R$300,00 (meia R$187,50)



Sul B (VISITANTE)



Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)

Como dito anteriormente, Flamengo e Goiás se enfrentarão no próximo sábado (21), às 16h30 (horário de Brasília, no Estádio do Maracanã. O confronto será válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, atualmente, está na 16ª colocação, com seis pontos. Já o Esmeraldino está na 13ª posição, com oito pontos conquistados.