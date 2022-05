Eric Faria - Reprodução Internet

Eric FariaReprodução Internet

Publicado 20/05/2022 10:19

O repórter Eric Faria, da Rede Globo, pediu desculpa a Paulo Sousa em uma retratação no "Troca de Passes", do SporTV, na edição da noite de quinta-feira. O jornalista adotou um tom de autocrítica e afirmou que errou ao dizer que a pergunta que gerou o atrito entre o treinador do Flamengo e o goleiro Diego Alves teria sido "encomendada" pelo técnico em entrevista coletiva.



Antes do pedido de desculpa de Eric Faria, Paulo Sousa negou a informação do repórter e ameaçou levar o caso à Justiça.

"Eu comentei sobre a pergunta que o Paulo Sousa teve que responder sobre o Diego Alves após a vitória contra a Universidad Católica. Eu queria explicar porque o Diego Alves foi assunto. Ao abordar esse assunto, eu usei uma expressão muito infeliz. Foi um erro da minha parte quando eu falei de uma pergunta "encomendada" pelo técnico Paulo Sousa. Foi uma expressão infeliz", disse Eric, lembrando que a pergunta partiu de um repórter do Globoesporte.com.



"Inclusive, essa pergunta foi feita pelo nosso companheiro, repórter e setorista do Flamengo, o Fred Huber. Então, o Paulo Sousa pode imaginar que quando eu me expressei, eu teria feito uma acusação. Dá essa impressão? Talvez dê essa impressão mesmo. Por isso, estou me desculpando e confirmando que eu usei uma expressão mal empregada", completou o repórter da Globo.



Eric, por outro lado, manteve a ideia de que Paulo Sousa queria falar sobre o assunto. O atrito entre Diego Alves e o treinador do Flamengo já tinha sido comentado anteriormente pelo repórter da Globo.



"Agora, eu tinha e mantenho a informação de que o Paulo Sousa gostaria de falar sobre o tema na entrevista coletiva. Tanto que ele falou bastante sobre o Diego Alves. Mas a forma como eu me expressei: "pergunta encomendada por Paulo Sousa" foi um erro da minha parte, dando a impressão de que o Paulo pessoalmente teria pedido a um repórter, até o Fred, dizendo: "me faz essa pergunta". Não, isso não é verdade", ressaltou Eric.



"Não tenho como eu falar isso (pergunta encomendada). Eu não tenho nenhuma informação para falar isso, então foi um mau uso da língua portuguesa. Nota zero para mim porque eu tenho que usar bem a língua portuguesa e usei mal nesse caso. Então, eu peço desculpas a quem me acompanhou no programa e sobretudo, ao Paulo Sousa por ter criado esse ruído de comunicação. Paulo, desculpa. Foi um mau uso de uma expressão", finalizou o repórter.



PANELA DE PRESSÃO NO FLAMENGO



Na quarta-feira, Diego Alves publicou uma foto de Adriano no Instagram, com a seguinte mensagem: "Que Deus perdoe essas pessoas ruins." O preparador de goleiros Paulo Grilo também usou as redes sociais, postando uma foto do grupo do Flamengo com a legenda "somos todos, menos alguns".



Diego Alves atuou em apenas duas partidas sob o comando de Paulo Sousa. Titular absoluto nos anos anteriores, o goleiro vive uma situação delicada no clube, tendo em vista que Hugo e Santos vem ganhando muito mais oportunidades. Após a entrevista do treinador, Diego Alves, Diego Ribas, Paulo Sousa e Bruno Spindel se reuniram no Ninho do Urubu na quinta-feira.



A situação gerou um desconforto, e Paulo Sousa segue vivendo um momento conturbado no clube. O Flamengo volta a campo no próximo sábado (21/05), contra o Goiás, às 16h30, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.