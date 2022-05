Paulo Sousa e dirigentes do Flamengo - Divulgação

Paulo Sousa e dirigentes do FlamengoDivulgação

Publicado 20/05/2022 09:19

Rio - O silêncio sobre o atrito envolvendo o técnico Paulo Sousa e o goleiro Diego Alves está com as horas contadas. De acordo com o site "Globo Esporte", após a partida contra o Goiás, neste sábado, no Maracanã, Paulo Sousa abordará o assunto na entrevista coletiva ao lado de Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo.



O pronunciamento se faz necessário por conta do clima tenso que tomou conta do clube ao longo dos últimos dias. A fala de Paulo Sousa após a vitória sobre a Universidad Católica, na última terça-feira, dando a entender que Diego Alves se ofereceu ao diretor Bruno Spindel para jogar, mesmo após dez dias sem treinar, irritou o jogador.



"Aqui os processos não são assim, os jogadores para jogar têm que treinar. E ele não treinou nenhum dia desde o jogo contra o Botafogo, por isso não podia estar relacionado. Ontem [segunda] de manhã ele continuava a ter dores. À tarde, o nosso fisioterapeuta disse que o Diego estava melhorzinho, que se sentia capaz para poder treinar. Se vocês verificarem o que são dores no púbis e o tempo que leva para recuperação, não pode ser de um dia para o outro. Ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel na hora do almoço. E que rapidamente se recuperou e podia estar disponível para jogar", disse Paulo na ocasião.



Como o elenco teve folga na última quarta, Diego e Paulo só voltaram a se encontrar somente na quinta e tiveram uma conversa que contou com a presença de Spindel, outro pilar da história, e líderes do elenco, como Diego Ribas, Arão e David Luiz. Na reunião, Paulo Sousa disse que não foi interpretado da maneira correta, e Diego Alves exigiu, não só do treinador, mas também de Bruno Spindel, uma retratação publicamente, o que dificilmente acontecerá.



Com o clima fervendo nos bastidores, o Flamengo entra em campo neste sábado, às 16h30, contra o Goiás, no Maracanã. O Rubro-Negro precisa da vitória, já que conseguiu apenas seis pontos em 15 disputados e está a apenas uma posição da zona de rebaixamento.