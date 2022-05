Diego Alves - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - A situação envolvendo Diego Alves no Flamengo pode ter um desfecho em breve. Sem espaço com Paulo Sousa, o jogador teria três ofertas de "times grandes" para mudar de ares. As informações são do jornalista Thiago Asmar, da Jovem Pan.

Diego Alves tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e mesmo tendo perdido espaço com a chegada do português tinha interesse de cumprir seu vínculo até o término. Porém, a última entrevista de Paulo Sousa que expôs publicamente um problema entre as duas partes poderá encerrar o vínculo do veterano com o clube.

O goleiro, de 36 anos, chegou ao Flamengo em 2017 e foi peça fundamental nos títulos das temporadas de 2019 e 2020. Atualmente, Diego Alves se tornou a terceira opção para a posição, atrás de Hugo Souza e Santos.