Diego Alves - Divulgação

Publicado 19/05/2022 12:24

Rio - Após a vitória sobre a Universidad Católica, no Maracanã, Paulo Sousa expôs que Diego Alves havia pedido para participar do jogo da Libertadores, após ficar dez dias sem treinar. De acordo com informações do portal "UOL", esta não foi a primeira vez que o goleiro agiu da mesma forma. E uma atitude semelhante teria azedado o clima do veterano com o preparador de goleiros do clube carioca, Paulo Grilo.

Segundo o site, após sofrer uma lesão no começo da temporada, Diego Alves acabou ficando de fora da estreia do Flamengo contra o Boavista, no Carioca. No entanto, antes do clássico contra o Fluminense pela Taça Guanabara, o jogador teria aparecido se dizendo recuperado e pronto para jogar. Esta atitude teria feito com que a relação de Paulo Grilo com o jogador se tornasse protocolar.

No Flamengo desde 2017, Diego é considerado um dos ídolos da geração que conquistou muitos títulos entre 2019 e 2020. Sob o comando de Paulo Sousa, o goleiro se tornou apenas a terceira opção. Ele atuou em apenas dois jogos em 2022 e está atrás de Hugo Souza e também de Santos, contratado nesta temporada, junto ao Athletico-PR.