Publicado 18/05/2022 19:38

Rio - O clima no Flamengo entre o goleiro Diego Alves e o técnico Paulo Sousa não está nada bom. Após o treinador dar uma declaração na última terça-feira dizendo que o jogador se ofereceu ao diretor Bruno Spindel para atuar contra a Universidad Católica, mesmo sem treinar há dias, o camisa 1 foi às redes sociais e postou uma frase bem conhecida pelos rubro-negros.

Diego Alves compartilha frase imortalizada por Adriano Reprodução Diego compartilhou em seus stories uma imagem de Adriano Imperador, ídolo rubro-negro, mostrando uma camisa com a frase "Que Deus perdoe essas pessoas ruins". O fato aconteceu na comemoração de um gol contra o Vasco, em 2010.

Nesta quarta-feira, Diego esteve no Ninho do Urubu para tratar suas dores no púbis e não escondeu sua revolta com Paulo Sousa. Segundo ele, o encontro com Bruno Spindel aconteceu para ele dizer o contrário do que foi exposto pelo português e explicar que não teria condições de atuar.