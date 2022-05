Paulo Grilo, preparador de goleiros do Flamengo - Divulgação

Paulo Grilo, preparador de goleiros do FlamengoDivulgação

Publicado 18/05/2022 17:53

O Flamengo venceu a Universidad Católica por 3 a 0, na última terça-feira, e se classificou às oitavas de final da Libertadores. A união do grupo foi destacada por Paulo Sousa e Everton Ribeiro, e Paulo Grilo, preparador de goleiros do clube, também externou a "força" do coletivo numa postagem em que utilizou uma frase tradicional entre a torcida rubro-negra.



"Somos todos, menos alguns. A força da união", postou Grilo em seu Story do Instagram, com uma imagem do grupo no centro do gramado após o jogo de ontem.



O preparador português também postou uma outra imagem na rede social com uma mensagem motivacional:



"Eu sei claramente o que quero, cada manhã acordo sempre com um motivo para me sentir abençoado e emocionado pela vida. Confiança em quem está ao meu lado, pois são eles que me vão levar à glória. A minha maior força e benção são a minha família, minha mulher, as nossas filhas, meus queridos pais e sem nunca esquecer os meus fantásticos amigos. Este brilho no olhar este sorriso esta paixão pela vida cada vez vai ser maior."

O Flamengo, agora, vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O time recebe o Goiás neste sábado, no Maracanã, pela sétima rodada da competição, onde se encontra na 16ª colocação, com seis pontos.