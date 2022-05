Pia Sundhage, Marcos Braz e Lilie Persson - Divulgação/Flamengo

Publicado 18/05/2022 15:24

Rio - Mais de 43 mil pessoas estiveram presentes no Maracanã na última terça-feira (17), na vitória do Flamengo sobre a Universidad Católica (CHI), por 3 a 0. Entre estes torcedores, uma presença ilustre chamou a atenção dos Rubro-Negros. A suéca Pia Sundhage, treinadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, esteve no estádio acompanhada de sua auxiliar Lilie Persson.

No final da partida, as suecas foram convidadas para ir até o vestiário do Flamengo, onde receberam camisas oficiais do clube. O presente foi entregue pelo vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz. O encontro do VP com Pia e Lilie foi compartilhado pelo próprio Flamengo nas redes sociais. Confira:

A técnica da Seleção Brasileira Feminina @PiaSundhage e a auxiliar Lilie Persson estiveram no Maracanã para acompanhar o Mengão e receberam o Manto Sagrado das mãos do VP de futebol Marcos Braz. #VamosFlamengo pic.twitter.com/LvEENCqSQO — Flamengo (@Flamengo) May 18, 2022

Com a vitória sobre a Universidad Católica, o Flamengo garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Agora, o Rubro-Negro vira a chave e se concentra para o duelo contra o Goiás, neste sábado (21), às 16h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.