Diego AlvesMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/05/2022 13:42

Rio - O treinador Paulo Sousa abordou a ausência de Diego Alves na partida contra a Universidad Católica. O português revelou que o o goleiro havia pedido para entrar em campo, mesmo tendo ficado dez dias sem treinar, por conta de uma lesão no púbis. O pedido foi rejeitado pelo comandante do Flamengo.

"Aqui os processos não são assim, os jogadores para jogar têm que treinar. E ele não treinou nenhum dia desde o jogo contra o Botafogo, por isso não podia estar relacionado", afirmou.

O treinador revelou que recebeu informações de que Diego Alves sentia dores na segunda-feira, véspera da partida, mas que acabou se colocando à disposição de entrar em campo pouco tempo depois.

"Ontem [segunda] de manhã ele continuava a ter dores. À tarde, o nosso fisioterapeuta disse que o Diego estava melhorzinho, que se sentia capaz para poder treinar. Se vocês verificarem o que são dores no púbis e o tempo que leva para recuperação, não pode ser de um dia para o outro. Ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel na hora do almoço. E que rapidamente se recuperou e podia estar disponível para jogar", disse.