Rafael Santos (zagueiro) - Emprestado ao Apoel, do Chipre, o defensor assinou um contrato de dois anos (até maio de 2022) para ser cedido - e é titular da equipe. Com o Flamengo, Rafael Santos tem vínculo até dezembro de 2023Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 18/05/2022 19:49

Rio - O zagueiro Rafael Santos, cria da base do Flamengo, está retornando ao clube no começo do próximo mês. O defensor foi emprestado em junho de 2020 para o Apoel, do Chipre, e não terá seu vínculo renovado com o time europeu.

Rafael Santos sofreu uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito em setembro de 2021, e teve que passar por uma cirurgia para resolver o problema. Desde então, o zagueiro não entrou em campo em mais nenhuma vez.

O jogador, de apenas 24 anos, possui contrato com o Flamengo até o final deste ano, e não deve ser aproveitado pelo técnico Paulo Sousa. Na posição, treinador português possui os seguintes atletas a disposição: Cleiton, David Luiz, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Pablo e Rodrigo Caio. Além disso, Matheus Thuler voltará ao clube em julho, e Gabriel Noga no final do ano.

Rafael Santos fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2019, com Jorge Jesus. Pelo Apoel, o zagueiro entrou em campo em 29 oportunidades, e marcou um gol, contra o Karmiotissa Pano, pela Série A do Campeonato Cipriota.