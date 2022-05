Hugo recebe apoio do elenco do Flamengo após vaias dos torcedores - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/05/2022 18:55

Rio - A boa atuação de Everton Ribeiro na vitória do Flamengo por 3 a 0, sobre a Universidad Católica, na última terça-feira, no Maracanã, não foi suficiente para convencer o comentarista Felippe Facincani. Durante o programa "ESPN F90" desta quarta, o jornalista afirmou que não enxerga o camisa 7 como peça fundamental para o time de Paulo Sousa.

Everton Ribeiro marcou um dos gols do Flamengo contra a Católica CARL DE SOUZA / AFP “Se pegar decisões recentes dos últimos tempos, pergunte ao torcedor do Flamengo. Eu acho um jogador com muito mais mídia do que bola, mas jogou muito bem ontem. O melhor jogador foi o Rodrigo Caio. Se o Flamengo, mesmo com este cenário, não conseguir olhar para a Universidad Católica, dentro do Maracanã… O próprio Everton Ribeiro tinha que dar resposta aos torcedores, é um jogador que vive de momentos esporádicos", disse Facincani.

"É um jogo bom para três ou quatro que passa com discrição. Do jeito que tratam ele, precisa de mais sequência. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol são muito mais regulares que ele. Para mim, troco ele (na escalação), independente do jogo de ontem! Eu não acho ele fundamental“, completou.