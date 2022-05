Marcos Braz - Divulgação

Publicado 18/05/2022 14:26 | Atualizado 18/05/2022 14:28

Rio - O lateral-direito William está de saída do Wolfsburg, da Alemanha, de acordo com publicação do clube na última terça-feira (18). Com o fim de contrato em junho, o brasileiro de 27 anos está livre no mercado e pode acertar com qualquer equipe. E, de olho em reforçar a posição no Flamengo, os torcedores rubro-negros se manifestaram nas redes sociais, aprovam e pedem a investida.

No Twitter foi questionada se uma eventual contratação de William seria benéfica ao Flamengo, já que Isla e Rodinei são nomes contestados pelos torcedores. Dessa maneira, o lateral revelado pelo Internacional e medalhista de ouro pela seleção brasileira nas Olímpiadas do Rio, em 2016, é visto como uma boa opção segundo simpatizantes rubro-negros.

Em resposta a um tuíte perguntando se era uma boa investida, um internauta disse: "Uma boa não, uma excelente, depois de perder Rafinha e Bustos para ficar com Rodinei, é dose", desabafou.

Outro torcedor reforçou a insatisfação com os laterais disponíveis no clube: "Se livrando de Isla e Rodinei, já paga o garoto (William)", disse.