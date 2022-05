Rodrigo Caio voltou a ser opção na zaga do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/05/2022 13:15

Do susto no sábado à alegria de voltar a jogar 90 minutos na terça-feira, Rodrigo Caio teve muito a comemorar além da classificação do Flamengo para as oitavas de final da Libertadores. Na vitória por 3 a 0 sobre o Universidad Católica, no Maracanã, o zagueiro de 28 anos mostrou estar, enfim, recuperado dos problemas físicos desde o ano passado e agora espera conseguir jogar mais.

"Estou muito feliz pela vitória, pela partida que a equipe fez e por poder voltar a jogar 90 minutos, por me sentir bem e saudável novamente. Para mim é uma honra grande poder vestir essa camisa sempre. Espero ter sequência boa para ajudar meus companheiros e o Flamengo", afirmou o zagueiro à FlaTV.



Desde que voltou aos gramados, Rodrigo Caio conseguiu jogar 164 minutos em três partidas. O retorno gradual começou contra o Altos-PI pela Copa do Brasil e por pouco não terminou contra o Ceará, pelo Brasileirão. O jogador saiu de campo muito preocupado ao ouvir um estalo no tornozelo esquerdo e chegou a ser dúvida contra o Católica, mas tudo não passou de um susto.



Antes dessa sequência atual, o zagueiro não atuava desde dezembro de 2021. Depois, fez uma artroscopia no joelho direito, mas teve infecção em um dos pontos e precisou fazer um novo procedimento, alongando o tempo de recuperação. Devido ao tempo de inatividade, a comissão técnica prega cautela e deve poupá-lo em alguns momentos neste início.