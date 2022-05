Novo uniforme de goleiros do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 17/05/2022 19:18

Rio - O Flamengo irá estrear, nesta terça-feira (17), o seu novo uniforme de goleiros para a temporada 2022. O uniforme azul chegou a ser utilizado em algumas partidas mas, por conta do uniforme da Universidad Católica ser desta cor, a camisa não será utilizada no confronto da Copa Libertadores da América. Então, o Rubro-Negro irá estrear o uniforme na cor preta. Confira as imagens divulgadas pelo próprio clube:

O novo uniforme dividiu os torcedores nas redes sociais. Muitos flamenguistas disseram gostar do novo modelo, enquanto outros lembraram da semelhança com o antigo uniforme utilizado por Hugo Souza e os demais arqueiros.

Vale lembrar que, para esta partida, o técnico Paulo Sousa não poderá contar com os goleiros Santos e Diego Alves, que estão lesionados. Então, Hugo Souza será o titular, e terá como reservas os jovens Matheus Cunha e Bruno.

Como dito anteriormente, Flamengo e Universidad Católica se enfrentarão nesta terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O confronto será válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América