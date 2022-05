Festa da torcida do Flamengo no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Festa da torcida do Flamengo no MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/05/2022 14:31

Rio - Restando algumas horas para o duelo entre Flamengo e Universidad Católica, do Chile, pela Copa Libertadores da América, a Conmebol organizou uma reunião com representantes das equipes, e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, para definir sobre a liberação, ou não, de instrumentos no confronto entre as equipes.

O representante do Flamengo no encontro foi Cacau Cotta, diretor de relações externas do clube. Na reunião, foi decidido que os instrumentos serão liberados para a partida, mas deverão passar por revista na entrada ao estádio. O Batalhão Especializado em Policiamento nos Estádios (BEPE), será responsável por esta fiscalização.

Vale lembrar que, na última quarta-feira (16), o perfil oficial da torcida organizada "Nação 12" publicou um comunicado, dizendo terem sido informados pela organização da partida (no caso, a Conmebol), de que os instrumentos haviam sido vetados para a partida. Confira:

Na tarde dessa segunda-feira, recebemos a informação que a organização do evento (@CONMEBOL), proibiu a entrada de instrumentos das torcidas para a partida Flamengo x Universidad Católica. Mais uma proibição imposta pela Conmebol (+) pic.twitter.com/H3FtrlK9he — Nação 12 (@Nacao12) May 17, 2022

A torcida organizada "FlaManguaça" também se posicionou sobre a proibição, e, inclusive, contestou a falta de atitude da entidade para combater questões mais graves, como os recentes casos de racismo ocorridos em partidas de suas competições.

Como dito anteriormente, Flamengo e Universidad Católica, do Chile, se enfrentarão nesta terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O confronto será válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.