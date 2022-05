Arturo Vidal - Reprodução

Publicado 17/05/2022 11:45

Rio - O nome de Arturo Vidal vem sendo ventilado no Flamengo, mas até o momento nada evoluiu de forma mais consistente. E de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola por conta da falta de interesse do Flamengo. O meia da Inter de Milão teria topado receber um salário abaixo das principais estrelas do clube carioca.

De acordo com Nicola, a informação foi divulgada pelo próprio empresário de Vidal. O chileno teria pedido um salário na casa de R$ 1 milhão por mês, valor que seria inferior ao que recebe Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e David Luiz. Apesar disso, o Flamengo não teria se interessado no chileno.

Vidal ainda tem contrato com a Inter de Milão por mais algumas semanas. Questionado sobre o chileno em outra ocasião, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, adotou certa cautela ao opinar sobre atletas que poderiam reforçar o clube carioca após a janela de transferências do segundo semestre abrir.

"Do Vidal, a gente foi até saber as condições um tempo atrás. Ainda tem tempo. Foi passado pra gente que tinha interesse do jogador de voltar para a América do Sul. Janela fechada. Agora é recuperar os jogadores (…) A partir do momento que (o Fernandinho) estiver liberado, vamos conversar. Não tem nada. Conheço o empresário dele. Ele não resolveu a vida dele. Não tem nada (…) A gente tem uma demanda do Paulo que tem umas prioridades, como fechou a janela, com calma vamos ver isso, uma reformulação nas prioridades", disse o dirigente.