Jorge JesusAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 17/05/2022 16:00

Rio - O nome de Jorge Jesus não sai da cabeça dos rubro-negros há tempos e de acordo com o site turco "Fotomac", o português teria iniciado conversas para retornar ao Flamengo. O Mister está sem clube desde que deixou o Benfica há cinco meses e deverá definir em breve o seu destino.

O Fenerbahçe era o favorito para contar com o técnico. As duas partes tinham negociações avançadas, mas nos últimos dias, as conversas foram paralisadas. O impasse teria a ver com o tempo de contrato, o português gostaria de apenas um ano, enquanto o clube turco ofereceu duas temporadas.

No entanto, o motivo da pausa pode ter a ver com a situação envolvendo Paulo Sousa no Flamengo. O treinador vem sendo pressionado com os últimos resultados e Jorge Jesus vem acompanhando a situação do Rubro-Negro. Por conta disso, o Mister teria atrasado a definição do seu futuro.

Em viagem ao Rio na semana do Carnaval, Jorge Jesus concedeu uma entrevista ao jornalista Renato Maurício Prado, do portal "UOL", e afirmou que tinha o desejo de voltar ao Flamengo. O Mister deu um prazo de até o dia 20 para esperar a definição do clube carioca.