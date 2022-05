Arturo Vidal já destacou seu desejo de atuar pelo Flamengo - Reprodução/Twitter

Publicado 16/05/2022 19:47

Rio - Nos últimos tempos, o nome do chileno Arturo Vidal costuma ser especulado no Flamengo constantemente. Nesta segunda-feira (16), o volante p ostou um vídeo com sua esposa dançando com a camisa do clube , e fez a alegria dos Rubro-Negros, que pediram a contratação do experiente atleta. André Cury, empresário do atleta, chegou a comentar sobre a situação salarial do jogador, e negou que um salário astronômico tenha sido pedido. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

"De acordo com o André Cury, é mentira que o Vidal fez uma pedida nas alturas. Ele toparia vir ao Brasil para ganhar pouco mais de R$ 1 milhão por mês, salário inferior que tem na Itália e menor que possíveis companheiros de Flamengo como o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e o David Luiz. Perguntei: ‘Por que não fechou ainda?’. De acordo com o representante oficial do Vidal em território brasileiro, falta o principal: o Flamengo se manifestar e demonstrar interesse em contratar o Vidal. Se isso acontecer nos próximos dias, a tendência é que o Vidal assine um pré-contrato e se torne reforço a partir de 18 de julho", disse o jornalista.

O vice-presidente de futebol do Flamengo Marcos Braz, chegou a comentar, em uma entrevista recente, sobre a situação de Vidal e de Fernandinho, que está de saída do Manchester City e também foi especulado no Rubro-Negro.

"Do Vidal, a gente foi até saber as condições um tempo atrás. Ainda tem tempo. Foi passado pra gente que tinha interesse do jogador de voltar para a América do Sul. Janela fechada. Agora é recuperar os jogadores (…) A partir do momento que (o Fernandinho) estiver liberado, vamos conversar. Não tem nada. Conheço o empresário dele. Ele não resolveu a vida dele. Não tem nada (…) A gente tem uma demanda do Paulo que tem umas prioridades, como fechou a janela, com calma vamos ver isso, uma reformulação nas prioridades", disse Marcos Braz.

Vale lembrar que Arturo Vidal, aos 34 anos, não deve renovar seu contrato com a Inter de Milão, e ficará livre no mercado. O volante, inclusive, chegou a dizer, em diversas oportunidades, que deseja defender o Flamengo antes de se aposentar.