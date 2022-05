Zagueiro Fabrício Bruno em ação pelo Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/05/2022 19:07

Rio - O zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, operou o dedão do pé nesta segunda-feira. O procedimento foi realizado pela cirurgiã Verônica Viana, que já foi condenada a 4 anos de prisão por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ela recorre do processo em liberdade.

Verônica é esposa de Sérgio Cortes, ex-secretário de saúde do governo Sérgio Cabral. Ele recebeu a pena de 16 anos e 9 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, no mesmo processo que condenou a esposa.

Atualmente, Verônica coordena um curso de pós graduação em medicina do esporte, ministrado no Instituto D'Or, ao lado de Márcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo.

A previsão é que Fabrício Bruno desfalque o Flamengo por pelo menos dois meses. O defensor, que não entra em campo desde 30 de março, precisou corrigir uma lesão no ligamento do dedão do pé.