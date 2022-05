Cuca - BRUNO CANTINI/Atlético-MG

Publicado 16/05/2022

Rio - A pressão sobre Paulo Sousa vem crescendo no Flamengo. Torcedores do clube carioca desejam a volta de Jorge Jesus. Porém, de acordo com informações do jornalista Cícero Mello, caso, a diretoria do clube carioca opte por demitir o atual treinador, outro nome tem mais chances de assumir o cargo que o campeão da Libertadores de 2019.

Segundo o jornalista da ESPN, o nome de Cuca vem sendo mais bem avaliado pelos dirigentes do Flamengo que o de Jorge Jesus. Pesam contra o Mister a forma como ele deixou o Rubro-Negro em 2020 e também as declarações recentes sobre o seu desejo de voltar ao clube carioca, em entrevista ao jornalista Renato Maurício Prado, algo visto como antiético com Paulo Sousa.

Apesar da pressão sobre o técnico, a tendência é que o português seja mantido no cargo. O Flamengo tem compromissos importantes contra a Católica, do Chile, pela Libertadores, e pelo Goiás, pelo Brasileirão. Duas vitórias no Maracanã deverão dar mais tranquilidade para o trabalho de Paulo Sousa.