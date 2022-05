Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/05/2022 10:30

Rio - Pressionado pelas falhas nas partidas contra Botafogo e Ceará, o goleiro Hugo Souza segue prestigiado no Flamengo. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o treinador Paulo Sousa bateu um papo com os preparadores de goleiros do clube carioca. O português teria reafirmado sua confiança e dito que o jogador será mantido como titular na partida da próxima terça-feira contra a Univesidad Católica, pela Libertadores.

A reunião teria acontecido no CT do Ninho do Urubu, neste domingo, e teria a participação dos preparadores de goleiros Paulo Grilo e Thiago Eller. O Flamengo não poderá contar com Santos e Diego Alves, que devem ser vetados do duelo. Com isso, tirando Hugo Souza, o Rubro-Negro só teria as opções dos jovens Matheus Cunha e Bruno.

Em situação delicada no Brasileiro, com apenas seis pontos em seis jogos, o Flamengo vive um momento completamente diferente na Libertadores. Com um empate diante do clube chileno no Maracanã, a equipe de Paulo Sousa irá selar a classificação para as oitavas de final da competição.