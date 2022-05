Atleta do Tondela chora após o rebaixamento do clube - Reprodução/Sport TV Portugal

Atleta do Tondela chora após o rebaixamento do clubeReprodução/Sport TV Portugal

Publicado 16/05/2022 16:12

Rio - No último sábado (14), o Tondela, de Portugal, empatou em 2 a 2 com o Boavista, e foi matematicamente rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Português. Com isso, o Flamengo, que deseja comprar um clube em Portugal, parou as negociações para a compra da SAD (equivalente à SAF no Brasil) da equipe.

Quem representa o Flamengo nas negociações é Rodrigo Tostes, VP de finanças do clube. Embora ainda possa garantir sua classificação para a Liga Europa da próxima temporada (para isto, basta vencer o Porto na final da Liga de Portugal), o rebaixamento tem grande peso nos planos do Flamengo, fazendo com que as negociações passassem a ter chances mínimas de serem concretizadas. A informação é do jornalista Fred Huber, do portal "GE".

Agora, a diretoria do Clube da Gávea vai em busca de uma nova equipe para satisfazer o desejo de disputar o Campeonato Português. No entanto, até o momento, o novo clube ainda não foi definido.