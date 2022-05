Vidal mostra esposa com a camisa do Flamengo - Reprodução

Vidal mostra esposa com a camisa do FlamengoReprodução

Publicado 16/05/2022 12:32

Rio - Arturo Vidal não esconde mais sua vontade de vestir a camisa do Flamengo. Nesta segunda-feira, o volante chileno postou em suas redes sociais um vídeo de sua esposa, Sônia Isaza, vestindo a camisa do clube com seu nome e o número 8.

Coloca a Dios al principio y será feliz al final pic.twitter.com/oiTutgP5Gm — Arturo Vidal (@kingarturo23) May 16, 2022 "Coloque Deus no princípio e será feliz no final", diz a legenda do vídeo.

Vidal tem contrato com a Inter de Milão até junho e já deixou claro que quer defender o Rubro-Negro. O meia, inclusive, foi multado pelo time italiano por manifestar publicamente seu interesse em vestir a camisa do time carioca.