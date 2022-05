Rodrigo Caio - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/05/2022 14:04

Rio - O zagueiro Rodrigo Caio, que sentiu dores no tornozelo após o empate do Flamengo, contra o Ceará, no último sábado, se apresentou no Ninho do Urubu, neste domingo, e iniciou um processo de fisioterapia na região. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", o defensor apresentou uma melhora em relação ao que sentiu após o jogo do Castelão.

Após o fim da partida contra o Ceará, o treinador Paulo Sousa falou sobre a situação envolvendo Rodrigo Caio. O português afirmou que o zagueiro disse ter sentido um estalo no tornozelo. "Rolou uma pancada, ele sentiu um estalo e um pouco dormente. Penso que, no final, foi mais o susto do que a lesão em si. Esperando agora quando chegarmos podemos analisar da melhor de forma e que tenha sido um susto e nada mais", afirmou.

Após cinco meses sem jogar com problemas no joelho, Rodrigo Caio fez sua reestreia pelo Flamengo na vitória sobre o Altos, pela Copa do Brasil, na última semana. No jogo contra o Ceará, ele esteve em campo em 29 minutos.