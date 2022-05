Rodrigo Caio - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/05/2022 19:49

O fantasma das lesões parece que ainda não quer deixar Rodrigo Caio de vez. Após o agueiro ficar mais de cinco meses longe dos gramados por conta de inúmeros problemas físicos, preocupa novamente. No duelo com o Ceará, sentiu um estalo no tornozelo e deixou o campo emocionado. Após o jogo, que terminou 2 a 2, o técnico Paulo Sousa falou sobre o ocorrido:

“Rolou uma pancada, ele sentiu um estalo e um pouco dormente. Penso que, no final, foi mais o susto do que a lesão em si. Esperando agora quando chegarmos podemos analisar da melhor de forma e que tenha sido um susto e nada mais."

O próximo duelo pelo Brasileirão será o Goiás, no próximo sábado (21), no Maracanã. Agora, o Flamengo vira a chave e volta a focar na Libertadores. Na terça-feira, o time de Paulo Sousa encara a Universidade Católica, do Chile, às 21h30, no Maracanã.