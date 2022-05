Lucas Paquetá, do Lyon - Foto: Damien LG/Lyon

Lucas Paquetá, do LyonFoto: Damien LG/Lyon

Publicado 14/05/2022 16:08

Rio - Considerado um dos grandes talentos do futebol brasileiro e cria do Flamengo, Lucas Paquetá está concorrendo ao prêmio de gol mais bonito da temporada no Campeonato Francês. Em postagem no perfil oficial do torneio, o jogador, de 24 anos, se viu como candidato ao troféu.

O golaço do meio-campista foi marcado após tabelar com seus companheiros de equipe até a área adversária, sem deixar chances para o rival. Paquetá está disputando prêmio com os jogadores: Bamba Dieng, do Olympique Marselha; Téji Savanier do Montpellier; Wahbi Khazri, do Saint-Étienne; e Franck Honorat, do Brest.

Confira o vídeos com os gols: