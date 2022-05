Ninho do Urubu - Divulgação

Ninho do UrubuDivulgação

Publicado 14/05/2022 12:08

Rio - O Flamengo vem passando por um rendimento abaixo do esperado, e a administração do clube realizou diversas demissões de profissionais, principalmente da base. Muitos desligamentos se deram por opção, enquanto outros por ofertas melhores de rivais, que foi o caso do observador técnico William Germano, que deixou o clube, nesta sexta-feira (13), rumo ao Palmeiras.

De acordo com o youtuber "FlaZoeiro", o profissional recebeu uma proposta palmeirense muito superior ao que recebia na Gávea. Mesmo assim, o Flamengo tentou manter o observador técnico, mas as condições oferecidas pelo clube paulista ainda eram melhores.

William possui uma lista extensa de jogadores que observou e levou para a equipe. Entre esses nomes está o meia Max, que na última temporada atuou pelo Cuiabá emprestado e, este ano foi contratado por quatro temporadas pelo Colorado Rapids, dos Estados Unidos.