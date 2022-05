Novos integrantes da comissão técnica do Flamengo - Reprodução

Publicado 13/05/2022

Rio - O Flamengo oficializou, nesta sexta-feira (13), a chegada de novos membros da comissão técnica do elenco profissional do clube. Quatro novos profissionais se juntam a equipe de Paulo Sousa e aos membros da comissão do clube, e, inclusive, já constam no site oficial do Rubro-Negro.

Os quatro novos profisionais serão analistas. Daniel Motta, ex-profissional da base do Flamengo, e Henrique Américo, ex-América-MG, são os novos analistas de desempenho do clube. Os outros dois novos integrantes da equipe de análise do Flamengo são Camilo Resende, ex-jogador da base do Rubro-Negro, e Igor Alves, ex-Paduano-RJ, que serão analistas de mercado.

O Flamengo, inclusive, vem sofrendo bastante com a perda de membros da comissão técnica. Somente em maio, três profissionais deixaram o clube. São eles: Fábio Matías, ex-técnico do Sub-20, Lúdyo Santos, que era coordenador técnico das categorias de base, e Michelle Rizkalla, que era psicóloga do elenco Sub-20.