Neymar - Reprodução/Instagram

Publicado 13/05/2022 12:52

Rio - O atacante Neymar, que atualmente defende o Paris Saint-Germain, é constantemente especulado em algum clube ao redor do planeta. No Brasil, muito se fala sobre a possibilidade do jogador vestir a camisa do Flamengo no futuro, tendo em vista algumas declarações do atleta. Em julho de 2019, o jornalista Gustavo Henrique "Dando Choque" publicou uma matéria, dizendo que Neymar estaria próximo de assinar com o Rubro-Negro. No entanto, o negócio acabou não acontecendo.

Em entrevista ao podcast PodFla, do "Coluna do Fla", o jornalista e influenciador comentou sobre o motivo do atacante não ter acertado sua vinda ao Clube da Gávea.

"O Neymar não foi jogador do Flamengo por causa do pai dele. Ficou (muito próximo). Podem me sacanear à vontade, podem falar à vontade, essa daí podem jurar de pé junto, porque eu tenho a mais absoluta convicção. O Neymar não veio para o Flamengo por muito, mas muito pouco. Eu diria que… como eu vou explicar?", disse Dando Choque, antes de completar:



"O Neymar não veio para o Flamengo por uma intransigência e arrogância do pai dele. Se não fosse isso, o Neymar estava aqui no Flamengo. As situações armadas por ele (Neymar pai), no momento da conversa, acabaram sendo decisivas para que ele não viesse. Foram situações de relacionamento com a diretoria do Flamengo", finalizou Gustavo Henrique.

Neymar Júnior possui contrato com o Paris Saint-Germain até a metade de 2025. Aos 30 anos, o atleta ainda não conversou com o clube francês sobre o seu futuro após o término do contrato. No entanto, muito se especula que o atacante possa voltar ao Brasil, seja no Santos, seu clube formador, ou no Flamengo, por conta de diversas declarações dizendo que gostaria de atuar no Rubro-Negro.